«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради

Юрій Погуляйко виграв суд в обласної ради. Відтак рішення про висловлення йому недовіри скасовано.



Про це йдеться в рішенні Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19 жовтня 2023 року, інформує



Ще 10 грудня 2020 року в порядок денний сесії Волинської обласної ради внесли питання про звіт голови обласної державної адміністрації за 2019-2020 роки. Юрій Погуляйко тоді на засідання не з’явився і звітувати не став. Втім, депутати й без нього визнали діяльність голови Волинської обласної державної адміністрації незадовільною, а згодом висловили йому недовіру. «За» проголосувало 49 обранців громади з 57 присутніх на сесії, четверо були проти. Таке рішення мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський і вирішити питання про відставку Юрія Погуляйка з посади. Проте, жодної реакції з Офісу Президента України не надійшло.



Водночас, очільник області подав позов проти обласної ради, щоб визнати неправомірним рішення депутатів і скасувати його. 20 червня 2023 року йому вдалося виграти у першій судовій інстанції – Волинському окружному адміністративному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської обласної державної адміністраціївиграв суд в обласної ради. Відтак рішення про висловлення йому недовіри скасовано.Про це йдеться в рішенні Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19 жовтня 2023 року, інформує Сила правди Ще 10 грудня 2020 року в порядок денний сесії Волинської обласної ради внесли питання про звіт голови обласної державної адміністрації за 2019-2020 роки. Юрій Погуляйко тоді на засідання не з’явився і звітувати не став. Втім, депутати й без нього визнали діяльність голови Волинської обласної державної адміністрації незадовільною, а згодом висловили йому недовіру. «За» проголосувало 49 обранців громади з 57 присутніх на сесії, четверо були проти. Таке рішення мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський і вирішити питання про відставку Юрія Погуляйка з посади. Проте, жодної реакції з Офісу Президента України не надійшло.Водночас, очільник області подав позов проти обласної ради, щоб визнати неправомірним рішення депутатів і скасувати його. 20 червня 2023 року йому вдалося виграти у першій судовій інстанції – Волинському окружному адміністративному суді.

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