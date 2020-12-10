«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради

«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради
Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко виграв суд в обласної ради. Відтак рішення про висловлення йому недовіри скасовано.

Про це йдеться в рішенні Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19 жовтня 2023 року, інформує Сила правди.

Ще 10 грудня 2020 року в порядок денний сесії Волинської обласної ради внесли питання про звіт голови обласної державної адміністрації за 2019-2020 роки. Юрій Погуляйко тоді на засідання не з’явився і звітувати не став. Втім, депутати й без нього визнали діяльність голови Волинської обласної державної адміністрації незадовільною, а згодом висловили йому недовіру. «За» проголосувало 49 обранців громади з 57 присутніх на сесії, четверо були проти. Таке рішення мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський і вирішити питання про відставку Юрія Погуляйка з посади. Проте, жодної реакції з Офісу Президента України не надійшло.

Водночас, очільник області подав позов проти обласної ради, щоб визнати неправомірним рішення депутатів і скасувати його. 20 червня 2023 року йому вдалося виграти у першій судовій інстанції – Волинському окружному адміністративному суді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погуляйко, суд, недовіра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинському правоохоронцю, який переправляв ухилянтів за кордон, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 23:43
«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради
Сьогодні, 23:22
Волинська облрада не затвердила багаторічного директора філармонії на новий термін
Сьогодні, 22:48
Стало відомо, скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
Сьогодні, 22:19
Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука
Сьогодні, 21:46
Схожі новини
Волиньрада висловила недовіру Юрію Погуляйку Волиньрада висловила недовіру Юрію Погуляйку
10 грудень, 2020, 14:52
Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми
15 листопад, 11:15
Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині
15 листопад, 08:20
Волинянина оштрафували на 17 тисяч за п’яну їзду без прав Волинянина оштрафували на 17 тисяч за п’яну їзду без прав
14 листопад, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинському правоохоронцю, який переправляв ухилянтів за кордон, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 23:43
 0
«Недовіру» скасовано: голова Волинської ОДА виграв суд в обласної ради
Сьогодні, 23:22
 0
Волинська облрада не затвердила багаторічного директора філармонії на новий термін
Сьогодні, 22:48
 0
Стало відомо, скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
Сьогодні, 22:19
 0
Загинув на Донеччині: на Волині поховали Героя Віталія Лук'янчука
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8