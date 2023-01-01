Стало відомо, скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року





Про це повідомили в Держетнополітики,



За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.



Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.Про це повідомили в Держетнополітики, інформує hromadske.За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.

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