Стало відомо, скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року

Стало відомо, скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
З початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

Про це повідомили в Держетнополітики, інформує hromadske.

За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.

Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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