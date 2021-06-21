Серед вулиці у Луцьку раптово помер чоловік

Серед вулиці у Луцьку раптово помер чоловік
У Луцьку на проспекті Молоді помер чоловік. Медики довго реанімували його, але врятувати чоловіка не вдалося.

Про це ІА Волинські новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився 16 листопада близько 19 години. Інформацію підтвердив завідувач Центральної оперативної диспетчерської служби невідкладної допомоги Станіслав Лінік. Медик зазначив, що бригада проводила реанімаційні заходи, проте безрезультатно.

Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Як зазначили очевидці, двоє медиків швидкої близько години в ручному режимі запускали померлому серце, але це не допомогло. Чоловікові було приблизно 60 років.

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Теги: смерть, чоловік, луцьк
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