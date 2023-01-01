Ворожий обстріл обірвав життя: поховали волинянина Олега Ковальчука
Сьогодні, 20:18
Сьогодні поховали жителя села Рудка Любешівської громади Олега Ковальчука, який загинув 12 листопада.
Віддати шану Герою прийшло багато людей.
Раніше ми повідомляли, що у боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовець із Волині Олег Ковальчук.
Життя молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олега Ковальчука (1994 року народження) із села Рудка обірвалося 12 листопада 2023 року.
У громаді оголошено жалобу.
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Віддати шану Герою прийшло багато людей.
Раніше ми повідомляли, що у боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовець із Волині Олег Ковальчук.
Життя молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олега Ковальчука (1994 року народження) із села Рудка обірвалося 12 листопада 2023 року.
У громаді оголошено жалобу.
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