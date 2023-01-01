Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2-4° тепла.



В області – хмарно. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2-4° тепла.В області – хмарно. Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вдень дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

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