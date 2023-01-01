ВООЗ назвала самотність шкідливішою за ожиріння

ВООЗ назвала самотність шкідливішою за ожиріння
Всесвітня організація охорони здоровʼя назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Вплив самотності на організм людини еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.

Шкоду від самотності вважають більшою, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.

ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба.

Нагадаємо, поблизу Луцька функціонує центр комплексної дитячої реабілітації «Фенікс» комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства». Щороку близько двох тисяч дітей з різних куточків України отримують тут реабілітаційну допомогу.

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Теги: лікарі, хвороба
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