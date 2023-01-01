ВООЗ назвала самотність шкідливішою за ожиріння

Всесвітня організація охорони здоровʼя назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Вплив самотності на організм людини еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.Шкоду від самотності вважають більшою, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург СШАта дипломатка Африканського Союзу з питань молодіНагадаємо, поблизу Луцькакомплексної дитячої реабілітації «Фенікс» комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства». Щороку близько двох тисяч дітей з різних куточків України отримують тут реабілітаційну допомогу.