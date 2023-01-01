Міськрада на Волині закупила для ЗСУ дрони і зарядні станції

Міськрада на Волині закупила для ЗСУ дрони і зарядні станції
Горохівська міськрада на Волині закупила для ЗСУ вісім квадрокоптерів та три потужні зарядні станції.

Про це повідомляє міськрада.

Тендерну процедуру закупівлі завершено – необхідне обладнання для фронту готове до відправки. Міськрада оголосила тендер на придбання квадрокоптерів для військових за кошти місцевого бюджету ще 26 жовтня, сума закупівлі – 1,3 млн грн.

Відтак, закуплено вісім квадрокоптерів Mavic різних модифікацій, включаючи два, які оснащені тепловізорами для підвищення ефективності в складних умовах. Також придбано три потужних зарядних станцій, які так необхідні на передовій для забезпечення безперебійної автономної роботи електронних приладів.

Вже скоро обладнання буде доставлено на фронт для наших військових.

«Високоефективні квадрокоптери Mavic, завдяки своїй надійності та функціональності, позитивно зарекомендували себе під час повномасштабної війни з росією. Успішно використовуються для розвідувальних місій, моніторингу та надання підтримки під час бойових операцій, що дозволяє збільшити ефективність та безпеку військових дій», - підкреслили у міськраді.
Міськрада на Волині закупила для ЗСУ дрони і зарядні станції

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Теги: дрон, ЗСУ
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