Україна розпочала серійне виробництво аналогів Shahed

Україна розпочала серійне виробництво аналогів Shahed
Україна щомісяця виробляє десятки власних аналогів іранських дронів Shahed. Тобто мова йде про серійне виробництво.

Про це розказав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Назви дронів міністр не розкриває, але зазначає, що вони пішли у серійне виробництво.

Довідково:

Shahed здатен нести 40—50 кілограмів вибухівки на відстань від 1 000 до 2 000 кілометрів. Летить він автономно, а його маршрут коригується GPS-сигналами. Тобто український дрон відповідає таким характеристикам.

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Теги: дрон, ЗСУ
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