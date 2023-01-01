Україна розпочала серійне виробництво аналогів Shahed
Сьогодні, 15:07
Україна щомісяця виробляє десятки власних аналогів іранських дронів Shahed. Тобто мова йде про серійне виробництво.
Про це розказав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Назви дронів міністр не розкриває, але зазначає, що вони пішли у серійне виробництво.
Довідково:
Shahed здатен нести 40—50 кілограмів вибухівки на відстань від 1 000 до 2 000 кілометрів. Летить він автономно, а його маршрут коригується GPS-сигналами. Тобто український дрон відповідає таким характеристикам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розказав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Назви дронів міністр не розкриває, але зазначає, що вони пішли у серійне виробництво.
Довідково:
Shahed здатен нести 40—50 кілограмів вибухівки на відстань від 1 000 до 2 000 кілометрів. Летить він автономно, а його маршрут коригується GPS-сигналами. Тобто український дрон відповідає таким характеристикам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою
Сьогодні, 15:12
Україна розпочала серійне виробництво аналогів Shahed
Сьогодні, 15:07
На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети
Сьогодні, 14:26