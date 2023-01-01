Україна розпочала серійне виробництво аналогів Shahed

серійне виробництво.



Про це розказав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.



Назви дронів міністр не розкриває, але зазначає, що вони пішли у серійне виробництво.



Довідково:



Shahed здатен нести 40—50 кілограмів вибухівки на відстань від 1 000 до 2 000 кілометрів. Летить він автономно, а його маршрут коригується GPS-сигналами. Тобто український дрон відповідає таким характеристикам.



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