У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою

в останню путь військовослужбовця Євгена Сороку.



Про це у фейсбуці повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Захисникові Євгену Сороці – назавжди 45.



«Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла спокій у Царстві Небесному, адже пекло Євген побачив на землі – у боях за Україну. Щиро співчуваю родині полеглого, сили їм пережити горе втрати. Вічна памʼять і шана нашому землякові», - зазначив мер Нововолинська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську краяни сьогодні, 16 листопада, провеливійськовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє міський голова НововолинськаЗахисникові Євгену Сороці – назавжди 45.«Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла спокій у Царстві Небесному, адже пекло Євген побачив на землі – у боях за Україну. Щиро співчуваю родині полеглого, сили їм пережити горе втрати. Вічна памʼять і шана нашому землякові», - зазначив мер Нововолинська.

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