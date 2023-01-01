У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою

У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою
У Нововолинську краяни сьогодні, 16 листопада, провели в останню путь військовослужбовця Євгена Сороку.

Про це у фейсбуці повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Захисникові Євгену Сороці – назавжди 45.
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою

«Молимося, щоб душа нашого Героя знайшла спокій у Царстві Небесному, адже пекло Євген побачив на землі – у боях за Україну. Щиро співчуваю родині полеглого, сили їм пережити горе втрати. Вічна памʼять і шана нашому землякові», - зазначив мер Нововолинська.
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою
У Нововолинську попрощалися із Героєм Євгеном Сорокою

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Теги: загиблі, війна
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