Горе-водії на Волині заробили відразу шість протоколів

Горе-водії на Волині заробили відразу шість протоколів
Волинські патрульні склали шість адміністративних матеріалів на товаришів-порушників.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.

Учора, 15 листопада, за порушення ПДР патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ, який буксирував ще одне авто цієї ж марки. Обидва водії були не пристебнуті пасками безпеки.
Горе-водії на Волині заробили відразу шість протоколів

Крім того, під час перевірки документів в керманича автомобіля-тягача з’ясувалося, що він ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше, чоловік уже був притягнутий судом за це правопорушення та позбавлений права керування.

Тим часом, водій буксированого транспортного засобу не зміг пред’явити поліцейським чинний страховий поліс, а ще виявилося, що чоловік, як і його товариш, ніколи не отримував водійське посвідчення й теж не має права керування.

На обох керманичів патрульні:

- винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки);
- склали по два протоколи за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування та керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП та інші.

Нагадаємо, в Луцьку патрульні розшукали мешканця Києва, який не орієнтувався в часі та просторі.

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Теги: патрульні, Луцьк
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