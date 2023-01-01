На Волині поліцейські затримали чоловіка з дурманом
Сьогодні, 16:08
У Любешові на Волині працівники поліції під час оформлення адмінпротоколу виявили у 28-річного бешкетника ще й наркотики.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Копи під час оформлення адміністративних матеріалів вчиненого правопорушення 28-річним місцевим жителем провели поверхневу перевірку. У кишені верхнього одягу бешкетника виявили поштове відправлення. Серед інших речей ньому побачили порошкоподібну речовину жовтого кольору, зовні схожу на наркотичну.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Вилучені наркотики скеровано на дослідження. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, волинянин за збут психотропів та наркотичних засобів отримав шість років позбавлення волі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції.
Копи під час оформлення адміністративних матеріалів вчиненого правопорушення 28-річним місцевим жителем провели поверхневу перевірку. У кишені верхнього одягу бешкетника виявили поштове відправлення. Серед інших речей ньому побачили порошкоподібну речовину жовтого кольору, зовні схожу на наркотичну.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
Вилучені наркотики скеровано на дослідження. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, волинянин за збут психотропів та наркотичних засобів отримав шість років позбавлення волі.
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