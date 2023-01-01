Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених





Про це у телеграмі повідомляє Офіс Генпрокурора.



За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 16 листопада 2023 року близько 14:05 російські війська обстріляли селище у Білозерській громаді Херсонського району.



З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.



Наразі відомо про ще чотирьох поранених місцевих жителів. Дані уточнюються.



Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, магазин, автотранспорт.



Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу Білозерської громади на Херсонщині загинув один та поранено чотирьох цивільних.Про це у телеграмі повідомляє Офіс Генпрокурора.За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 16 листопада 2023 року близько 14:05 російські війська обстріляли селище у Білозерській громаді Херсонського району.З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.Наразі відомо про ще чотирьох поранених місцевих жителів. Дані уточнюються.Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, магазин, автотранспорт.Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування, вчинених представниками збройних сил рф.

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