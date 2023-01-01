Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених

Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених
Внаслідок обстрілу Білозерської громади на Херсонщині загинув один та поранено чотирьох цивільних.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 листопада 2023 року близько 14:05 російські війська обстріляли селище у Білозерській громаді Херсонського району.
Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених

З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.
Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених

Наразі відомо про ще чотирьох поранених місцевих жителів. Дані уточнюються.

Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, магазин, автотранспорт.
Росіяни обстріляли Білозерку: 1 загиблий, 4 поранених

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Теги: обстріл, війна
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