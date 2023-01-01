«Наша мета – комфортне місто для людей», – Кличко відкрив у Брюселі Київський інвестиційний форум

Мер Києвата мер Брюсселявідкрили Київський інвестиційний форум, який другий рік поспіль відбувається в Брюсселі. Захід присвячений повоєнному відновленню та інноваційному розвитку української столиці. Також на форумі Київ та Брюссель підпишуть угоду про побратимство міст.Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.«Плануючи відбудову та подальший розвиток Києва, ми закладаємо великий потенціал у реалізацію інвестиційних проектів та державно-приватне партнерство. Наша мета – іноваційна європейська столиця, комфортне місто для людей. І ми робимо все, щоб Київ став флагманом повоєнного відновлення та розвитку», – заявив Віталій Кличко.Він підкреслив, що у найближчі роки пріоритетними для залучення іноземних інвестицій як на рівні держави, так і столиці, будуть, зокрема, будівництво, відновлювана енергетика, оборонно-промисловий комплекс, фінансові послуги, транспорт та інформаційно-комунікаційні технології.За словами Кличка, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники, Києву знадобиться кілька років. За умови, що не погіршиться безпекова ситуація в столиці та економічна ситуація в країні. Разом з тим для відбудови і відновлення української столиці та реалізації важливих для Києва проектів дуже важлива міжнародна підтримка, зазначив мер української столиці.Кличко нагадав, що минулого року на Форумі в Брюсселі мери 15 європейських міст домовились про об’єднання зусиль для допомоги у відбудові Великого Києва. І створили Брюссельську платформу, яка дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах. Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, із облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, з оновлення рухомого складу міського транспорту, проектів із соціальної підтримки.«Ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проектів. Зокрема, в галузях медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери. Брюссельська платформа відкрита для нових учасників. І сьогодні до неї доєднаються ще кілька міст. А зв’язок між Києвом та Брюсселем є прикладом ефективної співпраці міст. Сьогодні він буде закріплений Меморандумом про подальшу співпрацю. Наші міста стануть побратимами», – підкреслив Кличко.Цього року Київський інвестиційний форум зібрав понад 500 учасників – представників європейських інституцій, муніципалітетів, міжнародних інвестиційних фондів та фінансових організацій європейського бізнес-середовища. Участь в ньому беруть, зокрема, мери європейських міст та делегації із Лондона, Гельсінкі, Риги, Тирани, Брюсселю, Києва, Маріуполя, Сараєво. Виступили перед учасниками чи візьмуть участь у панельних дискусіях, зокрема, єврокомісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер, міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб, генеральний директор з питань бюджету Європейської комісії Герт Ян Купман, бельгійська міністерка співробітництва в галузі розвитку та міської політики Каролін Геннез, віце-президентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська, директорка інфраструктурних проектів у Європі ЄБРР Сюзан Горанссон. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн долучилась до Форуму онлайн-виступом.На Форумі також широко представлений дипломатичний корпус. У заході беруть участь посли та представники дипломатичних місій 36 іноземних держав, акредитованих в Королівстві Бельгія.