Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні

Наступного року відзначатимуться 80-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.Тож депутати Волинської обласної ради звернулися до Верховної Ради з ініціативою вшанувати пам’ять жертв примусового переселення на загальнодержавному рівні. Про це стало відомо 16 листопада під час сесії Волиньради.Народний депутат України, який є співавтором схваленого у першому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки», переконаний, що депортація українців з їхніх одвічних земель мала характер етнічної чистки з ознаками геноциду.Волиньрада просить парламентарів прийняти згаданий законопроєкт, а також провести парламентські слухання, присвячені факту та наслідкам примусового переселення українців у 1944-1951 роках з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в Українську РСР.Крім того, у зверненні волинських обранців громади йдеться про створення організаційного комітету з підготовки до відзначення 80-тих роковин початку депортації, проведення в Києві міжнародної наукової конференції з цієї нагоди тощо.