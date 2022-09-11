Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні
Сьогодні, 17:11
Наступного року відзначатимуться 80-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини.
Тож депутати Волинської обласної ради звернулися до Верховної Ради з ініціативою вшанувати пам’ять жертв примусового переселення на загальнодержавному рівні. Про це стало відомо 16 листопада під час сесії Волиньради.
ДОВІДКОВО. 9 вересня 2024 року минає 80 років з дня підписання Угоди між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та Польським Комітетом Національного Визволення щодо масової депортації українців з їхньої етнічної території.
Депортації тривали протягом 1944-1951 років і відбувалися із застосуванням методів державного терору, брутальним порушенням прав людини, цинічним нехтуванням принципів справедливості та добровільності.
Народний депутат України Вячеслав Рубльов, який є співавтором схваленого у першому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки», переконаний, що депортація українців з їхніх одвічних земель мала характер етнічної чистки з ознаками геноциду.
Волиньрада просить парламентарів прийняти згаданий законопроєкт, а також провести парламентські слухання, присвячені факту та наслідкам примусового переселення українців у 1944-1951 роках з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в Українську РСР.
Крім того, у зверненні волинських обранців громади йдеться про створення організаційного комітету з підготовки до відзначення 80-тих роковин початку депортації, проведення в Києві міжнародної наукової конференції з цієї нагоди тощо.
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Тож депутати Волинської обласної ради звернулися до Верховної Ради з ініціативою вшанувати пам’ять жертв примусового переселення на загальнодержавному рівні. Про це стало відомо 16 листопада під час сесії Волиньради.
ДОВІДКОВО. 9 вересня 2024 року минає 80 років з дня підписання Угоди між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та Польським Комітетом Національного Визволення щодо масової депортації українців з їхньої етнічної території.
Депортації тривали протягом 1944-1951 років і відбувалися із застосуванням методів державного терору, брутальним порушенням прав людини, цинічним нехтуванням принципів справедливості та добровільності.
Народний депутат України Вячеслав Рубльов, який є співавтором схваленого у першому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки», переконаний, що депортація українців з їхніх одвічних земель мала характер етнічної чистки з ознаками геноциду.
Волиньрада просить парламентарів прийняти згаданий законопроєкт, а також провести парламентські слухання, присвячені факту та наслідкам примусового переселення українців у 1944-1951 роках з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в Українську РСР.
Крім того, у зверненні волинських обранців громади йдеться про створення організаційного комітету з підготовки до відзначення 80-тих роковин початку депортації, проведення в Києві міжнародної наукової конференції з цієї нагоди тощо.
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