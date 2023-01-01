У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



У м. Луцьк електроенергії не буде на таких вулицях:



вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки. ЖК «АТЛАНТ»;



У с. Струмівка:



вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нова Струмівка, Скандинавська, Сільська, Подільська, Івана Кожедуба, Сімейна;



У с. Підгайцi:



вул. Ювілейна.



Зазначається, що причина відключення - аварійне усунення дефекту в мережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 17 листопада, із 02:00 до 04:00 подачу електроенергії буде припинено у Луцьку, Підгайцях та Струмівці.Про це повідомили у «Волиньобленерго».вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки. ЖК «АТЛАНТ»;вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нова Струмівка, Скандинавська, Сільська, Подільська, Івана Кожедуба, Сімейна;вул. Ювілейна.Зазначається, що причина відключення - аварійне усунення дефекту в мережі.

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