У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло

У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло
У п’ятницю, 17 листопада, із 02:00 до 04:00 подачу електроенергії буде припинено у Луцьку, Підгайцях та Струмівці.

Про це повідомили у «Волиньобленерго».

У м. Луцьк електроенергії не буде на таких вулицях:

вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки. ЖК «АТЛАНТ»;

У с. Струмівка:

вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нова Струмівка, Скандинавська, Сільська, Подільська, Івана Кожедуба, Сімейна;

У с. Підгайцi:

вул. Ювілейна.

Зазначається, що причина відключення - аварійне усунення дефекту в мережі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, світло, Струмівка, Підгайці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно збивати температуру у малечі: пояснення волинської лікарки
Сьогодні, 17:35
У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло
Сьогодні, 17:17
Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні
Сьогодні, 17:11
«Наша мета – комфортне місто для людей», – Кличко відкрив у Брюселі Київський інвестиційний форум
Сьогодні, 17:00
Головні помилки при хрещенні: пояснення волинського священника
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
У Луцьку розробили схему роздачі води на випадок тривалого блекауту: АДРЕСИ У Луцьку розробили схему роздачі води на випадок тривалого блекауту: АДРЕСИ
24 жовтень, 17:05
У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР У селі під Луцьком встановили камеру, що фіксуватиме порушення ПДР
10 жовтень, 20:35
Де завтра у Луцьку та прилеглих селах не буде світла: список адрес Де завтра у Луцьку та прилеглих селах не буде світла: список адрес
09 жовтень, 20:15
Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла
21 вересень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як правильно збивати температуру у малечі: пояснення волинської лікарки
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло
Сьогодні, 17:17
 0
Волинські депутати ініціюють відзначення 80-тих роковин депортації холмщаків на державному рівні
Сьогодні, 17:11
 0
Купівля житла з розумом: як заощадити і придбати найкраще*
Сьогодні, 17:04
 0
«Наша мета – комфортне місто для людей», – Кличко відкрив у Брюселі Київський інвестиційний форум
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8