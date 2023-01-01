У Луцьку та двох прилеглих селах вночі вимкнуть світло
Сьогодні, 17:17
У п’ятницю, 17 листопада, із 02:00 до 04:00 подачу електроенергії буде припинено у Луцьку, Підгайцях та Струмівці.
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
У м. Луцьк електроенергії не буде на таких вулицях:
вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки. ЖК «АТЛАНТ»;
У с. Струмівка:
вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нова Струмівка, Скандинавська, Сільська, Подільська, Івана Кожедуба, Сімейна;
У с. Підгайцi:
вул. Ювілейна.
Зазначається, що причина відключення - аварійне усунення дефекту в мережі.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
У м. Луцьк електроенергії не буде на таких вулицях:
вул. Рівненська, Дубнівська, Кривоноса, Валова (колишня Кутузова), Княжа (колишня Купріна), Надрічна, Східна, Довженка, Ставки. ЖК «АТЛАНТ»;
У с. Струмівка:
вул. Гальчевського, Марка Безручка, Нова Струмівка, Скандинавська, Сільська, Подільська, Івана Кожедуба, Сімейна;
У с. Підгайцi:
вул. Ювілейна.
Зазначається, що причина відключення - аварійне усунення дефекту в мережі.
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