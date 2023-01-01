Як правильно збивати температуру у малечі: пояснення волинської лікарки

грип і ГРВІ на Волині істотно зросла і кількість хворих дітей. А перебіг хвороби часто супроводжується високою температурою.



Коли збивати високу температуру у дитини та як це правильно робити, у коментарі Зінаїда Бондаренко.



«Підвищення температури тіла – це захисна реакція організму у відповідь на запалення, зіткнення з інфекцією, отруєння тощо. Варто зауважити, що нормальною температурою тіла у дітей є – від 35.8С до 37.2С. Не варто батькам боятися, коли термометр показуватиме за 38 С. Висока температура допомагає організму впоратися зі збудниками, адже при підвищенні температури синтезуються захисні антитіла та покращується їх ефективність, тому не варто панікувати та при найменшому підвищеному рівні температури тіла не застосовуйте медикаментозні засоби одразу», – каже лікарка.



Найперше, що варто робити батькам при високій температурі у дитини – забезпечити комфортні умови в кімнаті. Температура повітря повинна бути в межах 18-20*C, вологість 40-70%. Приміщення потрібно часто провітрювати.



Далі потрібно одягнути дитину в комфортний одяг з натуральних тканин. Якщо немає ознобу і відчуття холоду у дитини, знімаємо зайвий одяг та підгузок. Вчасно змінюйте одяг на сухий. Ніколи не закутуйте в плед дитину, «щоб пропотіла»: це старий дідівський метод, який нічого не дає, окрім шкоди для дитини.



Активне пиття. Пропонувати пити часто, малими порціями, не силою, щоб не спровокувати блювання. При гарячці кількість випитої рідини за добу повинна бути суттєво вищою за звичайну, розраховуємо по формулі 70-100 мл/кг тіла дитини.



Застосовувати фізичні методи охолодження. Обтирання водою кімнатної температури (не холодною!), зокрема під пахвами, підколінні ямки, гомілки, області печінки, голови. Прохолодний душ можна застосовувати, якщо у дитини немає ознобу та якщо це не приносить дискомфорту дитині.



Не обмежувати дитину в прогулянках на свіжому повітрі.



Основні правила застосування жарознижуючих препаратів:



Збивати температуру у дітей варто дозволеними препарати на основі двох діючих речовин - Ібупрофен та Парацетамол. Дозувати їх треба, орієнтуючись на ВАГУ, а не на вік пацієнта.



Коли слід терміново звернутись до лікаря



• Температура понад 38С у дитини до 3-х місяців

• Температура не знижується нижче 1-2 градуси через годину навіть після чергування ліків (ібупрофен + парацетамол)

• У дитини з’явились фебрильні судоми

• Дитина втратила свідомість

• Гарячка триває понад 3-4 дні

• У дитини з’явився висип, який не змінює кольору при надавлюванні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через підвищення рівня захворюваності нана Волині істотно зросла і кількість хворих дітей. А перебіг хвороби часто супроводжується високою температурою.Коли збивати високу температуру у дитини та як це правильно робити, у коментарі Район. Медицина розповіла лікарка-педіатриня Любомльського ТМО«Підвищення температури тіла – це захисна реакція організму у відповідь на запалення, зіткнення з інфекцією, отруєння тощо. Варто зауважити, що нормальною температурою тіла у дітей є – від 35.8С до 37.2С. Не варто батькам боятися, коли термометр показуватиме за 38 С. Висока температура допомагає організму впоратися зі збудниками, адже при підвищенні температури синтезуються захисні антитіла та покращується їх ефективність, тому не варто панікувати та при найменшому підвищеному рівні температури тіла не застосовуйте медикаментозні засоби одразу», – каже лікарка.Найперше, що варто робити батькам при високій температурі у дитини – забезпечити комфортні умови в кімнаті. Температура повітря повинна бути в межах 18-20*C, вологість 40-70%. Приміщення потрібно часто провітрювати.Далі потрібно одягнути дитину в комфортний одяг з натуральних тканин. Якщо немає ознобу і відчуття холоду у дитини, знімаємо зайвий одяг та підгузок. Вчасно змінюйте одяг на сухий. Ніколи не закутуйте в плед дитину, «щоб пропотіла»: це старий дідівський метод, який нічого не дає, окрім шкоди для дитини.. Пропонувати пити часто, малими порціями, не силою, щоб не спровокувати блювання. При гарячці кількість випитої рідини за добу повинна бути суттєво вищою за звичайну, розраховуємо по формулі 70-100 мл/кг тіла дитини.. Обтирання водою кімнатної температури (не холодною!), зокрема під пахвами, підколінні ямки, гомілки, області печінки, голови. Прохолодний душ можна застосовувати, якщо у дитини немає ознобу та якщо це не приносить дискомфорту дитині.Не обмежувати дитину в прогулянках на свіжому повітрі.Збивати температуру у дітей варто дозволеними препарати на основі двох діючих речовин - Ібупрофен та Парацетамол. Дозувати їх треба, орієнтуючись на ВАГУ, а не на вік пацієнта.• Температура понад 38С у дитини до 3-х місяців• Температура не знижується нижче 1-2 градуси через годину навіть після чергування ліків (ібупрофен + парацетамол)• У дитини з’явились фебрильні судоми• Дитина втратила свідомість• Гарячка триває понад 3-4 дні• У дитини з’явився висип, який не змінює кольору при надавлюванні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію