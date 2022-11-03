Поліція завела кримінал на Арестовича

Поліція завела кримінал на Арестовича
На колишнього радника глави Офіса президента Олексія Арестовича завели кримінальну справу.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Як пояснила Нацполіція у телеграмі, за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин столичні слідчі розпочали кримінальне провадження.

Дії громадянина України кваліфіковано як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою.

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Теги: кримінал, поліція
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