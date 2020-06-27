На Волині активно поширюють фейк про «халявне авто»





Фактчекери перевірили цю інформацію і виявили, що це фейк і фішинг, повідомляє



«Перемагай та отримай авто своєї мрії від Kia. Сьогодні наша компанія роздає 5 авто тому, хто поділиться нашим постом та принесе свій щасливий номер коробки, адже 5 коробок містять наші ключі від авто. Щасти вам!!! Не забутьте підтвердити своє ім’я. Зареєструйтеся. Тому що після успішної реєстрації імені автомобільний приз буде відправлений безпосередньо переможцю», - таке повідомлення активно поширюють у волинському сегменті соцмереж.



Спростування:



По-перше, сторінка з якої поширюють розіграш несправжня, не офіційна. Вона має лише 338 позначок «Подобається» і 1,4 тисячі читачів. Вона не має інформації, за якою можна було б перевірити адресу компанії, яка «роздає» автівки, кому вона належить або ж сконтактувати з кимось із її керівників. Дивує і той факт, що грузинська філія компанії «роздає» авто українцям.



По-друге, у повідомленні йдеться про те, що розігрують таки авто Kia. То Hyundai, чи Kia? Уже виникають підозри, що не варто довіряти цьому повідомленню.



По-третє, перейшовши за посиланням, яке зазначене у повідомленні, ми бачимо, що вся інформація на сайті – грузинською. Для того, аби зрозуміти, про що йдеться, потрібно або знати мову, або користуватися гугл-перекладачем.



По-четверте, офіційний сайт автомобільної компанії Hyundai у Грузії має адресу – ://hyundai.ge/, а у фейкоробів – hyundaifansgeorgia.blogspot.com. Перехід за сумнівним посиланням може мати наслідки. Шахраї можуть використовувати програмне забезпечення, яке викрадає ваші персональні дані. І така пропозиція ніщо інше, як фішинг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у соцмережах поширюють повідомлення про те, що начебто компанія Hyundai Auto Georgia роздає авто тим, хто поділиться постом.Фактчекери перевірили цю інформацію і виявили, що це фейк і фішинг, повідомляє Район.in.ua «Перемагай та отримай авто своєї мрії від Kia. Сьогодні наша компанія роздає 5 авто тому, хто поділиться нашим постом та принесе свій щасливий номер коробки, адже 5 коробок містять наші ключі від авто. Щасти вам!!! Не забутьте підтвердити своє ім’я. Зареєструйтеся. Тому що після успішної реєстрації імені автомобільний приз буде відправлений безпосередньо переможцю», - таке повідомлення активноу волинському сегменті соцмереж., сторінка з якої поширюють розіграш несправжня, не офіційна. Вона має лише 338 позначок «Подобається» і 1,4 тисячі читачів. Вона не має інформації, за якою можна було б перевірити адресу компанії, яка «роздає» автівки, кому вона належить або ж сконтактувати з кимось із її керівників. Дивує і той факт, що грузинська філія компанії «роздає» авто українцям., у повідомленні йдеться про те, що розігрують таки авто Kia. То Hyundai, чи Kia? Уже виникають підозри, що не варто довіряти цьому повідомленню., перейшовши за посиланням, яке зазначене у повідомленні, ми бачимо, що вся інформація на сайті – грузинською. Для того, аби зрозуміти, про що йдеться, потрібно або знати мову, або користуватися гугл-перекладачем., офіційний сайт автомобільної компанії Hyundai у Грузії має адресу – ://hyundai.ge/, а у фейкоробів – hyundaifansgeorgia.blogspot.com. Перехід за сумнівним посиланням може мати наслідки. Шахраї можуть використовувати програмне забезпечення, яке викрадає ваші персональні дані. І така пропозиція ніщо інше, як фішинг.

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