У тіктоці поширюють фейк про начальника Волинської ОВА Погуляйка та його особняк в Італії

У тіктоці «віруситься» відео, у якому розповідають про те, що начальник Волинської обласної військової адміністраціїу жовтні придбав елітний особняк в італійській Ломбардії за 35 мільйонів євро. Однак ця інформація – фейк.Відео опублікував користувач, на сторінці якого інших дописів немає.У відео йдеться про те, що мовляв, «поки волинські прикордонники ловлять хлопців, які намагаються втекти до Європи, губернатор області Юрій Погуляйко часу дарма не гає». У жовтні він нібито купив елітний особняк в італійській Ломбардії із 3 басейнами, будиночком для прислуги і приватний ліс за 35 мільйонів євро.Як зазначається у відео, «поки наші бійці вмирають на фронті, Погуляйко купається в розкоші».Ролик поширюється тікток-мережею і його вже встигли переглянути більше 60 тисяч користувачів.Під відео – понад сотня коментарів, у яких користувачі висловлюють свій гнів «діями» Юрія Погуляйка, хоча є й такі, що пишуть, що це чергова ІПСО ворога і довіряти цій інформації не варто.Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у коментаріповідомив, що інформація у тікток-відео не відповідає дійсності.«Я в Італії навіть ні разу не був. Звичайно, що відео - це російський фейк. Немає в мене ні віли, ні грошей на її придбання», - зауважив Юрій Погуляйко.Нагадаємо, подібнітакож про Луцького міського голову Ігоря Поліщука.