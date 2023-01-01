У тіктоці поширюють фейк про начальника Волинської ОВА Погуляйка та його особняк в Італії

У тіктоці поширюють фейк про начальника Волинської ОВА Погуляйка та його особняк в Італії
У тіктоці «віруситься» відео, у якому розповідають про те, що начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у жовтні придбав елітний особняк в італійській Ломбардії за 35 мільйонів євро. Однак ця інформація – фейк.

Відео опублікував користувач Vasyl Zinchenko, на сторінці якого інших дописів немає.

У відео йдеться про те, що мовляв, «поки волинські прикордонники ловлять хлопців, які намагаються втекти до Європи, губернатор області Юрій Погуляйко часу дарма не гає». У жовтні він нібито купив елітний особняк в італійській Ломбардії із 3 басейнами, будиночком для прислуги і приватний ліс за 35 мільйонів євро.

У тіктоці поширюють фейк про начальника Волинської ОВА Погуляйка та його особняк в Італії


Як зазначається у відео, «поки наші бійці вмирають на фронті, Погуляйко купається в розкоші».

Ролик поширюється тікток-мережею і його вже встигли переглянути більше 60 тисяч користувачів.

Під відео – понад сотня коментарів, у яких користувачі висловлюють свій гнів «діями» Юрія Погуляйка, хоча є й такі, що пишуть, що це чергова ІПСО ворога і довіряти цій інформації не варто.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що інформація у тікток-відео не відповідає дійсності.

«Я в Італії навіть ні разу не був. Звичайно, що відео - це російський фейк. Немає в мене ні віли, ні грошей на її придбання», - зауважив Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, подібні фейки поширювали також про Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

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Теги: фейк, Погуляйко, особняк, Італія, тікток, варте уваги
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