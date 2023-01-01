Зрадник, який провів російські колони до Києва, сів на 15 років

Зрадник, який провів російські колони до Києва, сів на 15 років
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб. У перші дні повномасштабного вторгнення росії він «провів» на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів.

Серед неї – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Ця бойова техніка входила до складу «передових» підрозділів окупаційних угруповань рф, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку.

За час війни вищезгадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками.

При цьому сам російський агент після «супроводу» окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на фсб навіть після звільнення регіону.

Так, за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення рф. Серед основних його завдань було забезпечення «навігації» військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожого агента винним за чч. 1 та 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив йому 15 років тюрми.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.


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Теги: зрадники, СБУ
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