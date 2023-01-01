На Закарпатті загинула мала дитина, поки п’яна матір відволіклась

На Закарпатті загинула мала дитина, поки п’яна матір відволіклась
В аварії на Закарпатті загинула півторарічна дівчинка, коли нетвереза матір відволіклась. Поліція порушила два кримінальні провадження.

Про це у фейсбуці повідомляє поліція Закарпатської області.

Вдень 9 листопада до поліції надійшло повідомлення про аварію у селищі Ясіня Рахівського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та інспектори-криміналісти. Вони провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що автопригода сталася близько 16:20. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.
Водія освідували — за кермом чоловік перебував тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також співробітники поліції освідували і маму загиблої дитини: у її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України. За санкцією статті максимальне покарання, яке загрожує жінці – до 5 років позбавлення волі.

Слідчими вже призначені ряд експертних досліджень, за висновками яких правоохоронці встановлять всі обставини аварії. Слідство триває.



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Теги: ДТП, смерть
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