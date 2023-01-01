Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



На передову для бійців військової частини А 4007 відправлять сім квадрокоптерів DJI Mavic 3E.



Для військовослужбовців військової частини А 7086 буде передано чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та один DJI Mavic 3E, три зарядні станції Bluetti та шість обігрівачів.



У військову частину А 4100 передадуть десять балістичних пластин для бронежилета 6 класу захисту та таку ж кількість антитепловізійних пончо-тентів.



Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька мерія придбала вчергове партію обладнання, яке допоможе військовослужбовцям активніше знищувати ворога, поліпшити їхній побут.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.На передову для бійців військової частини А 4007 відправлять сім квадрокоптерів DJI Mavic 3E.Для військовослужбовців військової частини А 7086 буде передано чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та один DJI Mavic 3E, три зарядні станції Bluetti та шість обігрівачів.У військову частину А 4100 передадуть десять балістичних пластин для бронежилета 6 класу захисту та таку ж кількість антитепловізійних пончо-тентів.Нагадаємо, працівники Луцької міської радиУкраїни позашляховик.

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