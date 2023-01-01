Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті

Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті
Луцька мерія придбала вчергове партію обладнання, яке допоможе військовослужбовцям активніше знищувати ворога, поліпшити їхній побут.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

На передову для бійців військової частини А 4007 відправлять сім квадрокоптерів DJI Mavic 3E.
Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті

Для військовослужбовців військової частини А 7086 буде передано чотири квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo та один DJI Mavic 3E, три зарядні станції Bluetti та шість обігрівачів.
Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті

У військову частину А 4100 передадуть десять балістичних пластин для бронежилета 6 класу захисту та таку ж кількість антитепловізійних пончо-тентів.
Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті

Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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