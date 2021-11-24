Працівники міськради скинулися на позашляховик для десантників з Луцька





Про це повідомив міський голова Луцької міської ради.



Повнопривідний автомобіль Hyundai Santa Fe отримали лучани, які служать у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді.



Автівка придбана за кошти одноденного заробітку, що здають щомісячно працівники міськради в якості допомоги ЗСУ. Автомобіль вже доставлений в зону бойових дій.



За кошти, що здають працівники міськради, комунальних підприємств та установ вже придбано 60 автомобілів, які передані нашим військовим.

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