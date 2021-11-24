Працівники міськради скинулися на позашляховик для десантників з Луцька
Сьогодні, 21:56
Працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.
Про це повідомив міський голова Луцької міської ради.
Повнопривідний автомобіль Hyundai Santa Fe отримали лучани, які служать у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді.
Автівка придбана за кошти одноденного заробітку, що здають щомісячно працівники міськради в якості допомоги ЗСУ. Автомобіль вже доставлений в зону бойових дій.
За кошти, що здають працівники міськради, комунальних підприємств та установ вже придбано 60 автомобілів, які передані нашим військовим.
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Про це повідомив міський голова Луцької міської ради.
Повнопривідний автомобіль Hyundai Santa Fe отримали лучани, які служать у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді.
Автівка придбана за кошти одноденного заробітку, що здають щомісячно працівники міськради в якості допомоги ЗСУ. Автомобіль вже доставлений в зону бойових дій.
За кошти, що здають працівники міськради, комунальних підприємств та установ вже придбано 60 автомобілів, які передані нашим військовим.
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Коментарі 1
Щось дорогувате авто за півмільйона гривень
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