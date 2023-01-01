Після двох років пошуків: на Волинь привезуть тіло загиблого танкіста Костянтина Мрочка, який зупинив наступ росіян на Київ
Сьогодні, 20:52
Через майже два роки пошуків тіло Героя України, танкіста Костянтина Мрочка повертається у рідну Нововолинську громаду.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч загиблого Героя, який в нерівному бою біля селища Макарів на Київщині зупинив наступ ворога на столицю, відбудеться у суботу, 11 листопада.
Костянтин Мрочко загинув 8 березня 2022 року, а вже 12 березня Указом Президента України йому було присвоєно звання «Герой України» посмертно та нагороджено орденом «Золота зірка».
Після довготривалого розслідування останки тіла нашого Героя знайдуть вічний спокій у рідному селищі Благодатне.
11 листопада в Нововолинській громаді оголошено днем жалоби.
Субота, 11 листопада, 10:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:00 відбудеться панахида на майдані Незалежності.
О 12:00 розпочнеться панахида у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.
О 13:00 - панахида біля будинку Костянтина: вулиця Стуса, 10.
Чин поховання - кладовище селища Благодатне.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч загиблого Героя, який в нерівному бою біля селища Макарів на Київщині зупинив наступ ворога на столицю, відбудеться у суботу, 11 листопада.
Костянтин Мрочко загинув 8 березня 2022 року, а вже 12 березня Указом Президента України йому було присвоєно звання «Герой України» посмертно та нагороджено орденом «Золота зірка».
Після довготривалого розслідування останки тіла нашого Героя знайдуть вічний спокій у рідному селищі Благодатне.
11 листопада в Нововолинській громаді оголошено днем жалоби.
Субота, 11 листопада, 10:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:00 відбудеться панахида на майдані Незалежності.
О 12:00 розпочнеться панахида у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.
О 13:00 - панахида біля будинку Костянтина: вулиця Стуса, 10.
Чин поховання - кладовище селища Благодатне.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі
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