Після двох років пошуків: на Волинь привезуть тіло загиблого танкіста Костянтина Мрочка, який зупинив наступ росіян на Київ

Після двох років пошуків: на Волинь привезуть тіло загиблого танкіста Костянтина Мрочка, який зупинив наступ росіян на Київ
Через майже два роки пошуків тіло Героя України, танкіста Костянтина Мрочка повертається у рідну Нововолинську громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Зустріч загиблого Героя, який в нерівному бою біля селища Макарів на Київщині зупинив наступ ворога на столицю, відбудеться у суботу, 11 листопада.

Костянтин Мрочко загинув 8 березня 2022 року, а вже 12 березня Указом Президента України йому було присвоєно звання «Герой України» посмертно та нагороджено орденом «Золота зірка».

Після довготривалого розслідування останки тіла нашого Героя знайдуть вічний спокій у рідному селищі Благодатне.

11 листопада в Нововолинській громаді оголошено днем жалоби.

Субота, 11 листопада, 10:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Об 11:00 відбудеться панахида на майдані Незалежності.

О 12:00 розпочнеться панахида у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.

О 13:00 - панахида біля будинку Костянтина: вулиця Стуса, 10.

Чин поховання - кладовище селища Благодатне.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Благодатне, війна, смерть, загибель, Герой
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