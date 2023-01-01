Після двох років пошуків: на Волинь привезуть тіло загиблого танкіста Костянтина Мрочка, який зупинив наступ росіян на Київ

Через майже два роки пошуків тіло Героя України, танкістаповертається у рідну Нововолинську громаду.Про це повідомив Нововолинський міський головаЗустріч загиблого Героя, який в нерівному бою біля селища Макарів на Київщині зупинив наступ ворога на столицю, відбудеться у суботу, 11 листопада.Костянтин Мрочко, а вже 12 березня Указом Президента України йому було присвоєно звання «Герой України» посмертно та нагороджено орденом «Золота зірка».Після довготривалого розслідування останки тіла нашого Героя знайдуть вічний спокій у рідному селищі Благодатне.11 листопада в Нововолинській громаді оголошено днем жалоби.Субота, 11 листопада, 10:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.Об 11:00 відбудеться панахида на майдані Незалежності.О 12:00 розпочнеться панахида у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього селища Благодатне.О 13:00 - панахида біля будинку Костянтина: вулиця Стуса, 10.Чин поховання - кладовище селища Благодатне.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.