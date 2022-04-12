KINOGO, ГидОнлайн, HD REZKA: в Україні заборонили ще 16 російських відеосервісів
Сьогодні, 20:34
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розширила перелік заборонених в Україні медіаресурсів. До нього внесли 16 сервісів держави-агресорки.
Як повідомляє Нацрада, після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні, - пише "Українська правда".
Йдеться про такі медіасервіси:
24ТВ (24TV);
Амедиатека (Amediateka);
Baskino;
Filmix;
HD REZKA;
KINOGO;
Kinokrad;
Kinotochka;
KinoZapas;
Kion;
Viju;
ГидОнлайн;
Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
Смотрёшка (Smotreshka);
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Фото: MingPhoto/Depositphotos
Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.
У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.
У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.
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Як повідомляє Нацрада, після моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні, - пише "Українська правда".
Йдеться про такі медіасервіси:
24ТВ (24TV);
Амедиатека (Amediateka);
Baskino;
Filmix;
HD REZKA;
KINOGO;
Kinokrad;
Kinotochka;
KinoZapas;
Kion;
Viju;
ГидОнлайн;
Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
Смотрёшка (Smotreshka);
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Фото: MingPhoto/Depositphotos
Зазначається, що рішення про заборону прийняли на підставі невідповідності структури власності цих суб’єктів і їхньої спрямованості на територію та аудиторію держави-агресора.
У Нацраді встановили, що для надання доступу до цих cервісів використовують домені імена з Росії, а мовою інтерфейсу за замовчуванням є російська. Крім того, правила користування і політика цих медіасервісів базуються на національному законодавстві РФ.
У регуляторі також кажуть, що ці ресурси спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора, а також транслюють в Україні програм, учасником яких є особа, внесена до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Загалом до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіаресурси, кажуть у Нацраді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що близько 5% сайтів ЗМІ не мають української версії.
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