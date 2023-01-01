ЗСУ використовують «мініГради»: фото від військових
Сьогодні, 18:52
«МініГради» Збройних сил України завдали ефектного і, головне, ефективного удару по російським окупантах.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ціль – район скупчення ворога», - зазначив командир мінометної батареї на бойове псевдо «Гал».
«Це і КСП противника, і вогневі засоби, і бліндажі та окопи. «МініГради» значно ефективніші за міномети, адже відрізняються більшою дальністю стрільби, накривають більшу площу, а також високоманеврені, що убезпечує їх від ворожого вогневого ураження», - каже військовий.
Переобладнання установок та використання «МініГрадів» у 108 бригаді ТрО - починання, яке ініційоване знизу та підтримане командуванням частини. Нині воно стало вже доброю традицією, але тільки не для окупантів, які періодично отримують "вогневі подарунки" від захисників України.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ціль – район скупчення ворога», - зазначив командир мінометної батареї на бойове псевдо «Гал».
«Це і КСП противника, і вогневі засоби, і бліндажі та окопи. «МініГради» значно ефективніші за міномети, адже відрізняються більшою дальністю стрільби, накривають більшу площу, а також високоманеврені, що убезпечує їх від ворожого вогневого ураження», - каже військовий.
Переобладнання установок та використання «МініГрадів» у 108 бригаді ТрО - починання, яке ініційоване знизу та підтримане командуванням частини. Нині воно стало вже доброю традицією, але тільки не для окупантів, які періодично отримують "вогневі подарунки" від захисників України.
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