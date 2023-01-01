Суд попередив волинянку за ухилення від виховання сина

Суд попередив волинянку за ухилення від виховання сина
Старовижівський райсуд оголосив зауваження жінці, яка ухилилася від виконання обов’язків щодо виховання свого сина.

Про це пише Район. Стара Вижівка із посиланням на постанову суду.

У суді встановили, що жінка 14 вересня 2023 року ухилилася від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 14 вересня 2023 року близько 16:30 керував мотоциклом «Lifan» без посвідчення водія.

У судове засідання матір не з’явилася. Подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Вину визнала. Щиро розкаялася у вчиненому.

Вона просила справу закрити за малозначністю скоєного, оскільки збитків нікому завдано не було. До поліції жінка звернулася сама. Виховну роботу із сином провела.

Суд визнав винною матір у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жінку звільнити від адміністративної відповідальності та обмежились усним зауваженням.

Провадження в справі закрили.

Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.

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Теги: суд, Волинь
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