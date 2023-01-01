Суд попередив волинянку за ухилення від виховання сина
Сьогодні, 18:25
Старовижівський райсуд оголосив зауваження жінці, яка ухилилася від виконання обов’язків щодо виховання свого сина.
Про це пише Район. Стара Вижівка із посиланням на постанову суду.
У суді встановили, що жінка 14 вересня 2023 року ухилилася від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 14 вересня 2023 року близько 16:30 керував мотоциклом «Lifan» без посвідчення водія.
У судове засідання матір не з’явилася. Подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Вину визнала. Щиро розкаялася у вчиненому.
Вона просила справу закрити за малозначністю скоєного, оскільки збитків нікому завдано не було. До поліції жінка звернулася сама. Виховну роботу із сином провела.
Суд визнав винною матір у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Жінку звільнити від адміністративної відповідальності та обмежились усним зауваженням.
Провадження в справі закрили.
Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.
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Про це пише Район. Стара Вижівка із посиланням на постанову суду.
У суді встановили, що жінка 14 вересня 2023 року ухилилася від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання свого неповнолітнього сина. Хлопець 14 вересня 2023 року близько 16:30 керував мотоциклом «Lifan» без посвідчення водія.
У судове засідання матір не з’явилася. Подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Вину визнала. Щиро розкаялася у вчиненому.
Вона просила справу закрити за малозначністю скоєного, оскільки збитків нікому завдано не було. До поліції жінка звернулася сама. Виховну роботу із сином провела.
Суд визнав винною матір у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Жінку звільнити від адміністративної відповідальності та обмежились усним зауваженням.
Провадження в справі закрили.
Нагадаємо, уродженець російського міста Калінін скоїв стрілянину у селі поблизу Луцька, за що і постав перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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