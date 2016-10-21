Російські хакери атакували Україну одночасно з ракетами, - Google

Російські хакери атакували Україну одночасно з ракетами, - Google
Хакерське угруповання Sandworm, яке пов'язане з росіянами, у жовтні 2022 року провело кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фірму Mandiant, яка входить до складу Google.

За інформацією компанії, хакери Sandworm для своєї кібератаки використовували нову технологію впливу на промислові об'єкти. За допомогою неї було відключено автоматичні вимикачі на українських підстанціях, які "привели до незапланованого порушення електропостачання".

У Mandiant зазначають, що кібератака сталася під час масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, які провели російські військові.

"Згідно з проведеним нами аналізом, втручання (хакерів - ред.) почалося в червні 2022 року або раніше і вилилося в дві руйнівні події 10 і 12 жовтня 2022 року", - додали в компанії.

Нагадаємо, що 10 жовтня російські окупанти провели перший масований удар по енергетичній інфраструктурі України.

10-11 жовтня для атак ворог застосував 112 ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 65.

Частину українських областей було знеструмлено. Загалом окупанти пошкодили 11 важливих інфраструктурних об'єктів у Києві та областях.

Зазначимо, хакерів Sandworm пов'язують з російським Головним розвідувальним управлінням. Вони атакували Україну від початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: хакери, інтернет
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