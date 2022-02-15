Хакери атакували електронну базу з питань освіти для абітурієнтів

Хакери атакували електронну базу з питань освіти для абітурієнтів
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), через яку абітурієнти подають документи на вступ, піддалася кібератаці з боку Росії.

Наразі доступ до бази відновлено, повідомляє Укрінформ, посилаючись на Міністерство освіти та науки.

"Сьогодні, на жаль, на всі сервіси була здійснена кібератака з боку росії. За підтримки Кіберполіції кібератаку відбили — усе працює", - йдеться у повідомленні.

Так, відновлено доступ до ЄДЕБО, сайту та електронних кабінетів вступників.

У МОН додали, що для вступників до закладів ФПО на основі 9-ти класів подовжено терміни до 31 липня (19.00)

Також заклади освіти зможуть допустити до вступних випробувань в магістратуру та внести результати у електронні заяви, якщо вступники подавали сьогодні заяви для реєстрації на вступні випробування для магістрів у паперовій формі.

Останній день проведення вступних випробувань до магістратури завтра – 28 липня, однак навчальні заклади, які мають відповідні можливості, можуть продовжити їх до 30 липня включно. Детальну інформацію можна дізнатися безпосередньо у закладі освіти.

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Теги: ЄДЕБО, Україна, атака, хакери
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