Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 27 липня:Українці все частіше й частіше відкривають власний бізнес у Польщі. Вже фактично кожна новозареєстрована індивідуальна господарська діяльність належить саме громадянам України.За весь 2022 рік громадяни України відкрили в Польщі майже 16 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це складає майже 6% всіх новостворених ФОПів у Польщі за минулий рік.За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб,◾ танків ‒ 4186 (+9) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,◾ РСЗВ – 698 (+0) од,◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.Старший сержант Іван свідомо змінив цивільну медицину на службу в Національній гвардії.Сьогодні він та інші військові медики волинського підрозділу НГУ не лише надають медичну допомогу військовослужбовцям, а постійно підвищують свої навички з тактичної медицини та допомагають виробити їх особовому складу під час тренінгів і навчань.– військовослужбовець Волинського прикордонного загону останні чотири місяці служив на Донеччині. Вдома на нього чекали дружина і маленька донька.Днями чоловік приїхав із зони бойових дій в короткочасну відпустку.Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар.Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.На рахунку Володимира сотні врятованих життів побратимів. Київщина та Житомирщина, Миколаївщина й двічі Харківщина, пекельний Донбас – скрізь, де воювала наша Князівська бригада, Володимир дивився у вічі смерті і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну.Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.Сьогодні у Ковелі під час сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускниці ліцею № 11 Богдані Ладанець.На території Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в честь Дня медичного працівника встановили стенд «Я люблю ЕМД», а позаду розмістили автівку «швидкої».Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.