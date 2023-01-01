Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня
27 липень, 23:23
У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день, 27 липня:
Українці рекордними темпами стають підприємцями в Польщі в 2023 році
Українці все частіше й частіше відкривають власний бізнес у Польщі. Вже фактично кожна новозареєстрована індивідуальна господарська діяльність належить саме громадянам України.
За весь 2022 рік громадяни України відкрили в Польщі майже 16 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це складає майже 6% всіх новостворених ФОПів у Польщі за минулий рік.
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ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб,
◾ танків ‒ 4186 (+9) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.
Змінив цивільну медицину на службу в Нацгвардії: історія фельдшера з Волині
Старший сержант Іван свідомо змінив цивільну медицину на службу в Національній гвардії.
Сьогодні він та інші військові медики волинського підрозділу НГУ не лише надають медичну допомогу військовослужбовцям, а постійно підвищують свої навички з тактичної медицини та допомагають виробити їх особовому складу під час тренінгів і навчань.
Повернувся з війни на кілька днів: показали відео зустрічі прикордонника з Волині з рідними
Дмитро – військовослужбовець Волинського прикордонного загону останні чотири місяці служив на Донеччині. Вдома на нього чекали дружина і маленька донька.
Днями чоловік приїхав із зони бойових дій в короткочасну відпустку.
Аби переглянути відео зустрічі, натисніть на заголовок
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар.
Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.
Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні
На рахунку Володимира сотні врятованих життів побратимів. Київщина та Житомирщина, Миколаївщина й двічі Харківщина, пекельний Донбас – скрізь, де воювала наша Князівська бригада, Володимир дивився у вічі смерті і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну.
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч
Сьогодні у Ковелі під час сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускниці ліцею № 11 Богдані Ладанець.
У Луцьку на території медзакладу облаштували фотозону з каретою «швидкої»
На території Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в честь Дня медичного працівника встановили стенд «Я люблю ЕМД», а позаду розмістили автівку «швидкої».
ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.
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Українці рекордними темпами стають підприємцями в Польщі в 2023 році
Українці все частіше й частіше відкривають власний бізнес у Польщі. Вже фактично кожна новозареєстрована індивідуальна господарська діяльність належить саме громадянам України.
За весь 2022 рік громадяни України відкрили в Польщі майже 16 тисяч субʼєктів господарської діяльності (JG – аналог ФОП). Це складає майже 6% всіх новостворених ФОПів у Польщі за минулий рік.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб,
◾ танків ‒ 4186 (+9) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.
Змінив цивільну медицину на службу в Нацгвардії: історія фельдшера з Волині
Старший сержант Іван свідомо змінив цивільну медицину на службу в Національній гвардії.
Сьогодні він та інші військові медики волинського підрозділу НГУ не лише надають медичну допомогу військовослужбовцям, а постійно підвищують свої навички з тактичної медицини та допомагають виробити їх особовому складу під час тренінгів і навчань.
Повернувся з війни на кілька днів: показали відео зустрічі прикордонника з Волині з рідними
Дмитро – військовослужбовець Волинського прикордонного загону останні чотири місяці служив на Донеччині. Вдома на нього чекали дружина і маленька донька.
Днями чоловік приїхав із зони бойових дій в короткочасну відпустку.
Аби переглянути відео зустрічі, натисніть на заголовок
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Сьогодні, 27 липня, Православна Церква України (ПЦУ) затвердила перехід на новоюліанський календар.
Таке рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.
Волинський бойовий медик врятував сотні життів на війні
На рахунку Володимира сотні врятованих життів побратимів. Київщина та Житомирщина, Миколаївщина й двічі Харківщина, пекельний Донбас – скрізь, де воювала наша Князівська бригада, Володимир дивився у вічі смерті і перемагав у битві за життя, рятуючи тих, хто рятує Україну.
Показали, як волинські будівельники відновлюють село Благодатівка на Херсонщині. ФОТО
Показали перші результати роботи волинських будівельників, які працюють у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
Випускниця з Волині, яка набрала на мультитесті 600 балів, отримала сертифікат на 5 тисяч
Сьогодні у Ковелі під час сесії міський голова Ігор Чайка вручив сертифікат на п’ять тисяч гривень випускниці ліцею № 11 Богдані Ладанець.
У Луцьку на території медзакладу облаштували фотозону з каретою «швидкої»
На території Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в честь Дня медичного працівника встановили стенд «Я люблю ЕМД», а позаду розмістили автівку «швидкої».
ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. ВІДЕО
Збройні сили України здійснили успішну наступальну операцію, внаслідок якої було деокуповане село Старомайорське Донецької області.
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