ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет

ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,

◾ танків ‒ 4186 (+9) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,

◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,

◾ РСЗВ – 698 (+0) од,

◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,

◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,

◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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