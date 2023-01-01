ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет
Сьогодні, 09:09
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4186 (+9) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,
◾ танків ‒ 4186 (+9) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,
◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,
◾ РСЗВ – 698 (+0) од,
◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.
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