ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 окупантів та 40 крилатих ракет





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,



◾ танків ‒ 4186 (+9) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,



◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,



◾ РСЗВ – 698 (+0) од,



◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,



◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,



◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 загарбників.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4186 (+9) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,◾ артилерійських систем – 4745 (+18) од,◾ РСЗВ – 698 (+0) од,◾ засобів ППО ‒ 457 (+0) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 311 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3) од,◾ крилатих ракет ‒ 1347 (+40) од,◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,◾ спеціальної техніки ‒ 708 (+0) од.

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