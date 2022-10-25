Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 09:37
27 липня орієнтовно о 10:30 до Луцька прибуває Гуманітарна місія "НА ЩИТІ", яка повертає додому тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»‼" - наголосила волонтерка.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустрічаємо полеглих захисників о 10:00 при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»‼" - наголосила волонтерка.
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