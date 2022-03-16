Автозапчастини нові або б/в: чотири критерії вибору*





Тип деталі, яку потрібно замінити

Запчастини, які швидко стають непридатними, варто замінювати новими: двірники, гальмівні колодки, компоненти підвіски, ротори. Вселяють упевненість нові подушки безпеки.



Вигідно міняти на вживані запчастини тривалого терміну експлуатації:



трансмісії;

карбюратори;

генератори;

двигуни;

частини кузова — двері, капот, крила, бампери.

Компанія EuroMotors доставляє запчастини з Італії та самостійно проводить професійне розбирання автомобілів. Кожен елемент перевіряється на міцність та експлуатаційні характеристики. Для відправки запчастин покупцям із різних регіонів України кожна деталь ретельно упаковується, надається гарантія 14 днів на встановлення та експлуатацію.



Вік автомобіля

Купівля запчастин — це інвестиція. Оцінюйте терміни окупності та експлуатації. Нова машина довгий час використовуватиметься сім'єю, тому вигідніше вкладати гроші в нові деталі. Якщо нова запасна частина слугує 10 років, а строк експлуатації авто закінчується за рік-два, немає сенсу в зайвих витратах. Уживані автозапчастини підтримують експлуатаційні характеристики та безпеку автомобіля на гідному рівні.



Бюджет покупки

Раптовість поломки або аварія нерідко завдають сімейному бюджету істотних збитків. Навіщо брати кредит на покупку нової деталі, якщо можна вибрати в онлайн-каталозі EuroMotors оригінальну запчастину за ціною у 2–4 рази дешевше?



Доступність запчастин

Будь-який виробник зупиняє випуск деталей до моделей, які вже знято з виробництва. Знайти запчастину на машину віком 10–15 років, нішеві моделі та лімітовані партії в офіційних дилерів нереально. Авторозбірка — фактично єдине джерело оригінальних брендових запчастин, які неможливо чи небезпечно замінювати аналогами.



У каталозі EuroMotors представлено понад 100 тисяч елементів для автомобілів 43 виробників. Система пошуку онлайн-магазину дозволяє за пару хвилин знайти ліві задні двері, передній карданний вал або турбіну для машини конкретної марки, моделі та року випуску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будь-яка поломка автомобіля порушує плани автовласника та призводить до непередбачуваних витрат. На сайті https://euromotors.com.ua/ua/ українські власники транспортних засобів купують оригінальні, але вживані запчастини для моделей різних років випуску. Які критерії впливають на вибір?Запчастини, які швидко стають непридатними, варто замінювати новими: двірники, гальмівні колодки, компоненти підвіски, ротори. Вселяють упевненість нові подушки безпеки.Вигідно міняти на вживані запчастини тривалого терміну експлуатації:Компанія EuroMotors доставляє запчастини з Італії та самостійно проводить професійне розбирання автомобілів. Кожен елемент перевіряється на міцність та експлуатаційні характеристики. Для відправки запчастин покупцям із різних регіонів України кожна деталь ретельно упаковується, надається гарантія 14 днів на встановлення та експлуатацію.Купівля запчастин — це інвестиція. Оцінюйте терміни окупності та експлуатації. Нова машина довгий час використовуватиметься сім'єю, тому вигідніше вкладати гроші в нові деталі. Якщо нова запасна частина слугує 10 років, а строк експлуатації авто закінчується за рік-два, немає сенсу в зайвих витратах. Уживані автозапчастини підтримують експлуатаційні характеристики та безпеку автомобіля на гідному рівні.Раптовість поломки або аварія нерідко завдають сімейному бюджету істотних збитків. Навіщо брати кредит на покупку нової деталі, якщо можна вибрати в онлайн-каталозі EuroMotors оригінальну запчастину за ціною у 2–4 рази дешевше?Будь-який виробник зупиняє випуск деталей до моделей, які вже знято з виробництва. Знайти запчастину на машину віком 10–15 років, нішеві моделі та лімітовані партії в офіційних дилерів нереально. Авторозбірка — фактично єдине джерело оригінальних брендових запчастин, які неможливо чи небезпечно замінювати аналогами.У каталозі EuroMotors представлено понад 100 тисяч елементів для автомобілів 43 виробників. Система пошуку онлайн-магазину дозволяє за пару хвилин знайти ліві задні двері, передній карданний вал або турбіну для машини конкретної марки, моделі та року випуску.

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