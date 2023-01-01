Росія вночі скинула авіабомбу на селище у Харківській області. ФОТО

Росія вночі скинула авіабомбу на селище у Харківській області. ФОТО
Вночі, 27 липня, ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Росія вночі скинула авіабомбу на селище у Харківській області. ФОТО

Нагадаємо, що вночі 27 липня росія вдарила ракетами «Калібр» по Одещині: є загиблий.
Росія вночі скинула авіабомбу на селище у Харківській області. ФОТО




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Теги: Росія, Україна, війна, авіабомба
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