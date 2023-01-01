Росія вночі скинула авіабомбу на селище у Харківській області. ФОТО





Про це Олег Синєгубов.



"Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.



На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній", - йдеться в повідомленні.



Голова ОВА зазначив, що також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.



Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Нагадаємо, що









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 27 липня, ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району на Харківщині.Про це повідомив очільник Харківської ОВА"Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, стан середній", - йдеться в повідомленні.Голова ОВА зазначив, що також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.Нагадаємо, що вночі 27 липня росія вдарила ракетами «Калібр» по Одещині: є загиблий

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