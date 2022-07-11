На Волині на блокпосту у водія під пасажирським сидінням виявили пістолет. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів інспектори зʼясували, що номер кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу — відсутній на рамі автомобіля.



Також під час поверхневої перевірки, під пасажирським сидінням, поліцейські виявили ймовірно зброю, а саме предмет схожий на пістолет.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 26 липня, на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки Peugeot.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів інспектори зʼясували, що номер кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу — відсутній на рамі автомобіля.Також під час поверхневої перевірки, під пасажирським сидінням, поліцейські виявили ймовірно зброю, а саме предмет схожий на пістолет.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин.

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