На Волині на блокпосту у водія під пасажирським сидінням виявили пістолет. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Вчора, 26 липня, на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль марки Peugeot.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів інспектори зʼясували, що номер кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу — відсутній на рамі автомобіля.
Також під час поверхневої перевірки, під пасажирським сидінням, поліцейські виявили ймовірно зброю, а саме предмет схожий на пістолет.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів інспектори зʼясували, що номер кузова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу — відсутній на рамі автомобіля.
Також під час поверхневої перевірки, під пасажирським сидінням, поліцейські виявили ймовірно зброю, а саме предмет схожий на пістолет.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для встановлення усіх обставин.
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