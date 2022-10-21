«Під навантаженням може тріснути»: на Волині триває ремонт мосту через річку Полонка





Про це розповів Роман Чміль.



З його слів, міст не ремонтували 35 років. "Зруйнований захисний шар бетону і арматура піддалася корозії. Під навантаженням може тріснути", – сказав головний інженер.



На об’єкті працюють шестеро робітників, серед них Дмитро Терехун. Зі слів робітника, старий залізобетонний міст був довжиною 12 метрів, після ремонту його параметри практично не зміняться.



"Висота старого моста була одна, а зараз ми його знижуємо. Буде більше бетону, щоб був крепший міст. Найскладніше на цьому мості буде працювати у воді. Сам міст був надто аварійний. Ніякого укріплення не було. Могло від тих фур, що зараз їздять, міг той міст провалитися", – додав Дмитро Терехун.



Завершити ремонт планують до кінця вересня цього року. Упродовж цього періоду водії змушені будуть об’їжджати цей міст іншими дорогами.



Цього року на ремонт чотирьох мостів на Волині запланували витратити 30 мільйонів гривень із державного бюджету, розповів керівник відділу обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Анатолій Семенчук.



На міст через річку Полонка планують витратити 6,8 мільйона гривень. Це кошти із держбюджету.



Зі слів Анатолія Семенчука, у підпорядкуванні Волинської обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури – 179 мостів, з яких 160 потрібно обстежити, а 19 капітально відремонтувати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцькому районі триває ремонт мосту через річку Полонка. Шляхопровід з'єднує села Чорний Ліс і Шклинь. Нині на мосту демонтують аварійні плити.Про це розповів Суспільному головний інженер підрядної організаціїЗ його слів, міст не ремонтували 35 років. "Зруйнований захисний шар бетону і арматура піддалася корозії. Під навантаженням може тріснути", – сказав головний інженер.На об’єкті працюють шестеро робітників, серед них. Зі слів робітника, старий залізобетонний міст був довжиною 12 метрів, після ремонту його параметри практично не зміняться."Висота старого моста була одна, а зараз ми його знижуємо. Буде більше бетону, щоб був крепший міст. Найскладніше на цьому мості буде працювати у воді. Сам міст був надто аварійний. Ніякого укріплення не було. Могло від тих фур, що зараз їздять, міг той міст провалитися", – додав Дмитро Терехун.Завершити ремонт планують до кінця вересня цього року. Упродовж цього періоду водії змушені будуть об’їжджати цей міст іншими дорогами.Цього року на ремонт чотирьох мостів на Волині запланували витратити 30 мільйонів гривень із державного бюджету, розповів керівник відділу обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктуриНа міст через річку Полонка планують витратити 6,8 мільйона гривень. Це кошти із держбюджету.Зі слів Анатолія Семенчука, у підпорядкуванні Волинської обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури – 179 мостів, з яких 160 потрібно обстежити, а 19 капітально відремонтувати.

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