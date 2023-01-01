Змінив цивільну медицину на службу в Нацгвардії: історія фельдшера з Волині

Цього року українські медичні працівники вперше відзначають своє професійне свято 27 липня. Дата була змінена указом Президента України, щоб наші медики не мали спільних дат із представниками країни-агресорки. Це професійне свято і для старшого сержанта, який свідомо змінив цивільну медицину на службу в Національній гвардії.Про це розповіли у пресслужбі військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцька.Він закінчив навчання у медучилищі в 2004 році, і першим робочим місцем для нього став госпіталь ветеранів війни на Волині:«Я був фельдшером відділення інтенсивної терапії. Це робота для фізично сильних хлопців, оскільки серед іншого доводилося переносити хворих, піднімати, повертати їх. Досвід для мене важливий, але я швидко зрозумів, що цивільна медицина – не моє».За словами гвардійця, він бачив себе у силових структурах, тому почав працювати в системі Державної пенітенціарної служби.«Певний час я працював фельдшером у СІЗО. Там бачив нацгвардійців, які конвоювали підсудних. Вони на мене справили гарне враження своєю виправкою, професійними діями. Захотілося стати частиною їхнього колективу. І у 2017 році я перевівся в підрозділ Нацгвардії, про що жодного разу не пожалкував. Спочатку був на посаді санітарного інструктора роти, згодом став фельдшером медпункту військової частини», – продовжує Іван.Того ж року він виїхав у зону АТО в складі волинського батальйону Нацгвардії. Друга ротація на схід була в 2019 році, де він певний час був начальником медичної служби та відповідав за організацію служби фельдшерів, які діяли на лінії розмежування на Донеччині.«Мені подобалося, що вже тоді медична служба керувалася натівськими стандартами надання домедичної допомоги, зокрема, алгоритмом MARCH, який чітко розставляє пріоритети на випадок допомоги пораненим», – говорить Іван.Сьогодні він та інші військові медики волинського підрозділу НГУ не лише надають медичну допомогу військовослужбовцям, а постійно підвищують свої навички з тактичної медицини та допомагають виробити їх особовому складу під час тренінгів і навчань.«За час повномасштабної війни з нашими медиками працювали інструктори з Польщі, США, Литви, Фінляндії. І вони позитивно оцінювали те, як ми діємо – і щодо алгоритмів надання домедичної допомоги, і щодо евакуації. Одне з наших головних завдань – передавати ці вміння військовослужбовцям в умовах, наближених до бойових. Навички оперативно надати першу допомогу собі та побратимові рятують життя», – каже гвардієць.На запитання, чим йому найбільше подобається служба в Національній гвардії України, Іван відповідає коротко і вичерпно: «Честь, мужність, закон».