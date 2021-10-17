У неділю в Луцьку перекриють центр міста

У неділю в Луцьку перекриють центр міста
У неділю, 30 липня, в Луцьку через змагання зі спортивної ходьби перекриють центр міста.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У неділю, 30 липня, у Луцьку з 7.30 до 11 години відбудуться XVII Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби “Луцька десятка”. У зв'язку з цим у вказані години буде тимчасово перекрито рух транспорту на проспекті Волі — від вулиці Паркової до вулиці Шопена",- йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів.

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Теги: Луцьк, змагання
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