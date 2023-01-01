Ракетний удар по Одесі: під завалами знайшли ще одну загиблу
Сьогодні, 11:57
Стало відомо про ще одну жертву росіян внаслідок ракетної атаки по Одесі 23 липня.
Про це у Телеграмі повідомила Одеська міськрада.
"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 23 липня армія рф завдала ракетний удар по Одесі. Одна людина загинула.
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Про це у Телеграмі повідомила Одеська міськрада.
"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 23 липня армія рф завдала ракетний удар по Одесі. Одна людина загинула.
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