Ракетний удар по Одесі: під завалами знайшли ще одну загиблу





Про це у



"Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо про ще одну жертву росіян внаслідок ракетної атаки по Одесі 23 липня.Про це у Телеграмі повідомила Одеська міськрада."Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особа загиблої встановлюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у ніч на 23 липня армія рф завдала ракетний удар по Одесі . Одна людина загинула.

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