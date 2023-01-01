Ракетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей
Сьогодні, 09:10
Внаслідок ворожої атаки вночі 23 липня Одесі 22 постраждалих, серед яких 4 дітей, також багато руйнувань.
Про це повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер.
За даними ОВА, до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. Є загиблий.
У поліції додали, що наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з них – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані.
Також поліцейські підтвердили загибель однієї особи.
Внаслідок ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм. зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків.
Крім того, пошкоджені дві пам’ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.
За інформацією ОК «Південь», під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.
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Про це повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер.
За даними ОВА, до лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. Є загиблий.
У поліції додали, що наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з них – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані.
Також поліцейські підтвердили загибель однієї особи.
Внаслідок ворожого ракетного удару в Одесі зруйновано 6 будинків, дві пам’ятки архітектури, храм. зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків.
Крім того, пошкоджені дві пам’ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.
За інформацією ОК «Південь», під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.
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