Померла волинська журналістка Валентина Борзовець

Валентина Борзовець із Ратнівщини.



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"Виконавчий комітет та депутатський корпус Ратнівськоі селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Борзовець Валентини Пилипівни з приводу її передчасної смерті. Важка підступна хвороба обірвала життя непересічної жительки нашої громади, журналістки редакційно - видавничого комплексу «Ратнівщина». Пішла з життя людина, чий вагомий внесок у розвиток журналістики Ратнівщини важко переоцінити. Її щира посмішка і безкінечна любов до людей і до життя були такими справжніми і всеосяжними. Великий професіонал своєї справи, чудова людина, яскрава особистість і чарівна жінка. Світла памʼять про Валентину Борзовець назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Валентни Борзовець. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла волинська журналісткаіз Ратнівщини.Про це повідомили у селищній раді."Виконавчий комітет та депутатський корпус Ратнівськоі селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Борзовець Валентини Пилипівни з приводу її передчасної смерті. Важка підступна хвороба обірвала життя непересічної жительки нашої громади, журналістки редакційно - видавничого комплексу «Ратнівщина». Пішла з життя людина, чий вагомий внесок у розвиток журналістики Ратнівщини важко переоцінити. Її щира посмішка і безкінечна любов до людей і до життя були такими справжніми і всеосяжними. Великий професіонал своєї справи, чудова людина, яскрава особистість і чарівна жінка. Світла памʼять про Валентину Борзовець назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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