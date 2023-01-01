Померла волинська журналістка Валентина Борзовець
Сьогодні, 06:59
Померла волинська журналістка Валентина Борзовець із Ратнівщини.
Про це повідомили у селищній раді.
"Виконавчий комітет та депутатський корпус Ратнівськоі селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Борзовець Валентини Пилипівни з приводу її передчасної смерті. Важка підступна хвороба обірвала життя непересічної жительки нашої громади, журналістки редакційно - видавничого комплексу «Ратнівщина». Пішла з життя людина, чий вагомий внесок у розвиток журналістики Ратнівщини важко переоцінити. Її щира посмішка і безкінечна любов до людей і до життя були такими справжніми і всеосяжними. Великий професіонал своєї справи, чудова людина, яскрава особистість і чарівна жінка. Світла памʼять про Валентину Борзовець назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Валентни Борзовець. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у селищній раді.
"Виконавчий комітет та депутатський корпус Ратнівськоі селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Борзовець Валентини Пилипівни з приводу її передчасної смерті. Важка підступна хвороба обірвала життя непересічної жительки нашої громади, журналістки редакційно - видавничого комплексу «Ратнівщина». Пішла з життя людина, чий вагомий внесок у розвиток журналістики Ратнівщини важко переоцінити. Її щира посмішка і безкінечна любов до людей і до життя були такими справжніми і всеосяжними. Великий професіонал своєї справи, чудова людина, яскрава особистість і чарівна жінка. Світла памʼять про Валентину Борзовець назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Валентни Борзовець. Вічна пам'ять!
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