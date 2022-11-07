Спринтер із Луцька Ерік Костриця розповів про перемогу на міжнародному турнірі і підтримку чехів

Спринтер із Луцька Ерік Костриця розповів про перемогу на міжнародному турнірі і підтримку чехів
Луцький легкоатлет Ерік Костриця повернуся до тренувань після перемоги на міжнародному турнірі в Чехії, де здобув дві медалі.

Суспільному спринтер розповів: золоту медаль отримав за біг на 200 метрів, срібну – за стометрівку. Ерік говорить: на змаганнях українські легкоатлети відчували підтримку від чехів та команд з інших країн.

"Завжди прапори українські були, і був випадок, що головний по змаганнях мав чорну футболку із малюнком "рускій корабель іди...". Рускі хочуть вернутися на міжнародну спортивну арену, ні, такого не буде", – каже спортсмен.

Зі слів Еріка, через закрите небо для цивільних польотів в рази ускладнилися міжнародні переїзди. Тому шлях до Чехії дався спортсменам важко.

"Команда добиралася у Фінляндію два дні автобусом, це дуже важко для спортсменів, бо ноги отікають і стан уже не той, що потрібен для змагань", – додав легкоатлет.

Зараз 23-річний лучанин – один із лідерів українського короткого спринту. Ерік Костриця народився на Волині. Усе дитинство провів у Португалії. Коли став повнолітнім, – каже, – захотів повернутися в Україну.
Спринтер із Луцька Ерік Костриця розповів про перемогу на міжнародному турнірі і підтримку чехів

У Луцьку спортсмен живе і тренується п'ятий рік. "В Україні тренуюся, мені так краще, усе вдома, навіть на закордонні збори, майже, не їжджу, завжди тут, у Луцьку, мені тут приємно, хочеться вдома тренуватися", – говорить він.

Наступні змагання, до яких зараз готується Ерік – чемпіонат України, що відбудеться в Луцьку наступного тижня.
Спринтер із Луцька Ерік Костриця розповів про перемогу на міжнародному турнірі і підтримку чехів

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Теги: Луцьк, спортсмен, міжнародний турнір
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