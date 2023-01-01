НАЗК перевірить усіх військових комісарів, а тоді візьметься за керівників митниць





Про це Олександр Новіков в етері телемаратону, пише Громадське.



Він вважає, що в будь-якій категорії держслужбовців більшість службовців є доброчесними, зокрема й з-поміж працівників військкоматів. Але є й ті, хто порушує закон, і колишній одеський військком Євген Борисов, на думку Новікова, є «еталонним порушником».



«Для того, щоб з'ясувати — моніторингом способу життя, — хто ще з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем, НАЗК упродовж трьох місяців перевірить весь керівний склад усіх військкоматів нашої країни», — підкреслив голова агентства.



За його словами, йдеться про сотні керівників військкоматів. Новіков наголосив, що «водіїв, кухарок, коханців і коханок» також перевірять.



«Сподіваємося впоратися із військовими комісаріатами за три місяці. І через три місяці приступити до перевірок митників, також керівництва», — додав керівник НАЗК.



Що передувало?



Перевірки військкоматів почалися після викриття незаконного збагачення колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова. НАЗК дійшло висновку, що він незаконно збагатився на суму у 188 мільйонів гривень. Ця сума є рекордною.



Після розголошення цієї інформації (спершу — журналістами) Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 Кримінального кодексу України).



Президент Володимир Зеленський дав доручення Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному «негайно звільнити» з посади Борисова. На Ставці він також доручив створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони — генерала Олександра Павлюка — разом із правоохоронним блоком та НАЗК для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.



Зрештою Борисову оголосили підозру за трьома статтями, через що йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Але місце перебування експосадовця наразі уточнюють.

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