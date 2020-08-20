«Фрагменти вцілілого»: у Луцьку презентували виставку абстрактного живопису

Наталія Сацик. Експозиція складається з серії 29 абстрактних робіт.



Як розповіла



"Це моє особисте переживання цього часу. Я дуже хочу, щоб ми вціліли, щоб мали частини, які перенесемо в майбутнє. В техніці я використовувала штукатурку. Я їх називаю стіни, бо сидячи між двома стінами, коли тривоги, я дякувала Богу, що в мене є ці стіни, що з ними все добре", – говорить художниця.



Зі слів кураторки виставки Катерини Ганейчук, раніше створені сакральні картини Наталія Сацик доповнила експресивними мазками. Так в результаті творчого експерименту на картині Богоявлення з’явився танк.



"Бачим корабель, а тут ми бачим танчик. Ми живемо в часи війни, ми бачимо те що нас оточує, те що бачимо щодня по телевізору, тому асоціації відповідні до нашого сьогодення.", – зазначила кураторка виставки.



Серед абстракції побачив чайку, яка летить над українським Кримом та білосніжний пляж, каже відвідувач виставки Ігор.



"Вона пробує донести образ трагедії, але вона, як я зрозумів з задуму, хоче подати людям надію на майбутнє, що руйнація усього сучасного може бути трагедією, а може бути новою можливістю. Ми можемо сісти і плакати, а можемо зібратися і збудувати сучасну Україну", – додав відвідувач галереї.



Виставка робіт Наталії Сацик у Галереї мистецтв триватиме упродовж двох тижнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Творчий проєкт під назвою "Фрагменти вцілілого" презентувала у Луцькій галереї мистецтв художниця. Експозиція складається з серії 29 абстрактних робіт.Як розповіла Суспільному мисткиня, при створенні робіт використовувала будівельні матеріали та класичні художні техніки."Це моє особисте переживання цього часу. Я дуже хочу, щоб ми вціліли, щоб мали частини, які перенесемо в майбутнє. В техніці я використовувала штукатурку. Я їх називаю стіни, бо сидячи між двома стінами, коли тривоги, я дякувала Богу, що в мене є ці стіни, що з ними все добре", – говорить художниця.Зі слів кураторки виставки, раніше створені сакральні картини Наталія Сацик доповнила експресивними мазками. Так в результаті творчого експерименту на картині Богоявлення з’явився танк."Бачим корабель, а тут ми бачим танчик. Ми живемо в часи війни, ми бачимо те що нас оточує, те що бачимо щодня по телевізору, тому асоціації відповідні до нашого сьогодення.", – зазначила кураторка виставки.Серед абстракції побачив чайку, яка летить над українським Кримом та білосніжний пляж, каже відвідувач виставки"Вона пробує донести образ трагедії, але вона, як я зрозумів з задуму, хоче подати людям надію на майбутнє, що руйнація усього сучасного може бути трагедією, а може бути новою можливістю. Ми можемо сісти і плакати, а можемо зібратися і збудувати сучасну Україну", – додав відвідувач галереї.Виставка робіт Наталії Сацик у Галереї мистецтв триватиме упродовж двох тижнів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію