На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
22 липня Підгайцівська громада попрощалася з хоробрим Героєм, Кулаковим Віталієм Степановичем.

Про це повідомили у громаді.

Стрілець-помічник гранатометника аеромобільного батальйону Віталій Кулаков загинув 28 травня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну під Бахмутом.

"Герой з села Романів Підгайцівської громади до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народу. Відважного бійця з усіма військовими почестями: на колінах, з квітами та військовим оркестром велелюдною ходою проводжали останнім земним шляхом у рідному Романові.

Тут він народився і виріс, тут минули його дитячі роки, юність, була створена сім'я та розпочата трудова діяльність.

Без найріднішої людини, надійного чоловічого плеча, лишилися мати, дружина та донька.

А люди, місцеві, які добре знали й поважали Віталія - назавжди збережуть в серці пам’ять про Героя, його самовідданість та патріотизм", - зазначили у громаді.
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

У Храмі Благовірних князів Бориса та Гліба села Романів священнослужителі, односельці та всі небайдужі українці щиро молилися, щоб душа Героя, нашого захисника знайшла вічний спокій.
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

Поховали Героя на місцевому кладовищі села Романів, де лунали молитви навколішки, з невимовною тугою та сльозами на очах прощалися найрідніші, небо гучно пронизували "постріли пам’яті” та вигуки Слава Герою Слава Україні!
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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