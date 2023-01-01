На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО

Кулаковим Віталієм Степановичем.



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Стрілець-помічник гранатометника аеромобільного батальйону Віталій Кулаков загинув 28 травня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну під Бахмутом.



"Герой з села Романів Підгайцівської громади до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народу. Відважного бійця з усіма військовими почестями: на колінах, з квітами та військовим оркестром велелюдною ходою проводжали останнім земним шляхом у рідному Романові.



Тут він народився і виріс, тут минули його дитячі роки, юність, була створена сім'я та розпочата трудова діяльність.



Без найріднішої людини, надійного чоловічого плеча, лишилися мати, дружина та донька.



А люди, місцеві, які добре знали й поважали Віталія - назавжди збережуть в серці пам’ять про Героя, його самовідданість та патріотизм", - зазначили у громаді.



У Храмі Благовірних князів Бориса та Гліба села Романів священнослужителі, односельці та всі небайдужі українці щиро молилися, щоб душа Героя, нашого захисника знайшла вічний спокій.



Поховали Героя на місцевому кладовищі села Романів, де лунали молитви навколішки, з невимовною тугою та сльозами на очах прощалися найрідніші, небо гучно пронизували "постріли пам’яті” та вигуки Слава Герою Слава Україні!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 липня Підгайцівська громада попрощалася з хоробрим Героєм,Про це повідомили у громаді.Стрілець-помічник гранатометника аеромобільного батальйону Віталій Кулаков загинув 28 травня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну під Бахмутом."Герой з села Романів Підгайцівської громади до останнього подиху був вірним військовій присязі та українському народу. Відважного бійця з усіма військовими почестями: на колінах, з квітами та військовим оркестром велелюдною ходою проводжали останнім земним шляхом у рідному Романові.Тут він народився і виріс, тут минули його дитячі роки, юність, була створена сім'я та розпочата трудова діяльність.Без найріднішої людини, надійного чоловічого плеча, лишилися мати, дружина та донька.А люди, місцеві, які добре знали й поважали Віталія - назавжди збережуть в серці пам’ять про Героя, його самовідданість та патріотизм", - зазначили у громаді.У Храмі Благовірних князів Бориса та Гліба села Романів священнослужителі, односельці та всі небайдужі українці щиро молилися, щоб душа Героя, нашого захисника знайшла вічний спокій.Поховали Героя на місцевому кладовищі села Романів, де лунали молитви навколішки, з невимовною тугою та сльозами на очах прощалися найрідніші, небо гучно пронизували "постріли пам’яті” та вигуки Слава Герою Слава Україні!

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