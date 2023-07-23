Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів
Сьогодні, 09:35
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 23 липня.
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4151 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,
- артилерійських систем – 4658 (+29) од,
- РСЗВ – 697 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Отже, загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4151 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,
- артилерійських систем – 4658 (+29) од,
- РСЗВ – 697 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів
Сьогодні, 09:35
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які з ними не співпрацюють, – Генштаб
Сьогодні, 09:18
На Волині попрощалися із Героєм Віталієм Кулаковим. ФОТО
Сьогодні, 08:12
Медіа