Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів

Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 23 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4151 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,
- артилерійських систем – 4658 (+29) од,
- РСЗВ – 697 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

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