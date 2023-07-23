Збройні сили знищили ще понад 600 окупантів





Отже, загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4151 (+11) од,

- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,

- артилерійських систем – 4658 (+29) од,

- РСЗВ – 697 (+4) од,

- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 310 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),

- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,

- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 23 липня.Отже, загальні бойові втрати противника станом на 23.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4151 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9) од,- артилерійських систем – 4658 (+29) од,- РСЗВ – 697 (+4) од,- засоби ППО ‒ 451 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 310 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),- крилаті ракети ‒ 1298 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13) од,- спеціальна техніка ‒ 696 (+5).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію