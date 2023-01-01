На Львівщині СБУ викрила прихильника росії, який закликав до припинення існування України
Сьогодні, 12:19
СБУ викрила на Львівщині члена колишньої компартії, який закликав до припинення існування України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.
Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.
У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.
Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».
Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.
Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».
Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.
Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪ ст. 436 (пропаганда війни);
▪ ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
▪ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.
Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.
У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.
Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».
Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.
Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».
Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.
Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪ ст. 436 (пропаганда війни);
▪ ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);
▪ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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