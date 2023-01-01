На Львівщині СБУ викрила прихильника росії, який закликав до припинення існування України

На Львівщині СБУ викрила прихильника росії, який закликав до припинення існування України
СБУ викрила на Львівщині члена колишньої компартії, який закликав до припинення існування України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.

Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.

У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.

Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».

Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.

Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.

Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪ ст. 436 (пропаганда війни);

▪ ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

▪ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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