На Львівщині СБУ викрила прихильника росії, який закликав до припинення існування України





Про це



Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.



Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.



У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.



Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».



Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.



Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».



Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.



Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);



▪ ст. 436 (пропаганда війни);



▪ ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);



▪ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила на Львівщині члена колишньої компартії, який закликав до припинення існування України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Львові ще одного прихильника рашизму, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України.Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України.У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради.Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат «партійний» функціонер на тривалий час «зник з ефіру».Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф він почав публічно підтримувати російську збройну агресію.Встановлено, що ворожу агітацію він поширював через власну сторінку в забороненій соцмережі «Одноклассники».Для конспірації незаконних дій він створив декілька фейкових акаунтів, які використовував для подальшого проведення підривної діяльності на користь країни-агресора.Крім того, у своїх «дописах» зловмисник вихваляв агресивну політику очільника кремля, «ностальгував» за колишнім срср і виправдовував захоплення частини південних регіонів України.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);▪ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);▪ ст. 436 (пропаганда війни);▪ ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);▪ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Наразі матеріали справи скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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