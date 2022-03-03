США передали докази воєнних злочинів росії до Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 12:56
Сполучені Штати Америки передали до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів російських окупантів в Україні.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у Twitter, LB.ua.
"Сполучені Штати зробили ще один історичний крок до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини росії, ухваливши рішення поділитися доказами російських воєнних злочинів із Міжнародним кримінальним судом", – написав він.
Костін подякував генпрокурору Мерріку Гарланду та колегам з американського Департаменту правосуддя.
"Вкотре ми бачимо, що відданість справі, єдність і наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання у Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за її злочини. Сподіваємося, що наша трансатлантична співпраця між Україною, Міністерством юстиції та прокурором МКС Карімом Ханом продовжуватиметься, прокладаючи шлях для ухвалення знакових рішень", – додав генпрокурор.
Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про воєнні злочини росії в Україні.
Нагадаємо, що Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.
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Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у Twitter, LB.ua.
"Сполучені Штати зробили ще один історичний крок до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини росії, ухваливши рішення поділитися доказами російських воєнних злочинів із Міжнародним кримінальним судом", – написав він.
Костін подякував генпрокурору Мерріку Гарланду та колегам з американського Департаменту правосуддя.
"Вкотре ми бачимо, що відданість справі, єдність і наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання у Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за її злочини. Сподіваємося, що наша трансатлантична співпраця між Україною, Міністерством юстиції та прокурором МКС Карімом Ханом продовжуватиметься, прокладаючи шлях для ухвалення знакових рішень", – додав генпрокурор.
Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про воєнні злочини росії в Україні.
Нагадаємо, що Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.
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