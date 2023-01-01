На Волині виявили партію контрафактних електронних сигарет вартістю 8 мільйонів гривень. ФОТО

На Волині виявили партію контрафактних електронних сигарет вартістю 8 мільйонів гривень. ФОТО
На Волині виявили партію контрафактних електронних сигарет вартістю 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів на Волині виявлено вантажівку з понад 15 тисячами одноразових електронних пристроїв для куріння без марок акцизного податку.

За даними слідства, електронні сигарети, щодо походження та якості яких нема жодних документів, призначалися для збуту через поштові відправлення.

Автомобіль та незаконно виготовлені підакцизні товари вилучені.

Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить 8 мільйонів гривень.


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Теги: Волинь, електронні сигарети, прокуратура
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