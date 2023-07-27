Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим

Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим
Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в органах прокуратури та ДБР.

В розпорядженні УП також є відео із телефона затриманого. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.

Про офіційну причину затримання Луцюка правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що 23 липня на Ставці головнокомандувача президент Володимир Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони "не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

За словами Зеленського, попередні результати перевірки віськкомів виявились невтішними.

Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

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Теги: Рівненщина, війскком, ДБР
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